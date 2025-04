Sowohl Tanja Hüberli und Leona Kernen als auch die Vergé-Dépré-Schwester Anouk und Zoé stehen beim Elite16-Turnier in Brasilien in der K.o.-Runde.

Beide Schweizer Beachvolley-Duos in der K.o.-Phase

Elite16-Turnier in Brasilien

Tanja Hüberli (im Bild) steht mit Partnerin Leona Kernen in der K.o.-Phase des Elite16-Turniers in Brasilia. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Elite16-Turnier in Brasilia verlieren Tanja Hüberli/Leona Kernen und Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré ihre zweiten Gruppenspiele. Trotzdem erreichen beide Schweizer Frauen-Duos die K.o.-Phase.

Das Weiterkommen haben sich die Schweizer Teams mit ihren Siegen zum Auftakt des Turniers in der brasilianischen Hauptstadt gesichert. In den Sechzehntelfinals treffen Hüberli/Kernen auf die Holländerinnen Emi van Driel und Wies Bekhuis, das Geschwister-Duo «Zouk» auf die Amerikanerinnen Hailey Harward und Molly Philips. Die Spiele finden am Freitag um 18.00 und 19.00 Uhr (Schweizer Zeit) statt.