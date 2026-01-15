An den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Sheffield sichert sich Lukas Britschgi im Kurzprogramm eine gute Ausgangslage für die Kür am Samstag.

Der Titelverteidiger Lukas Britschgi lief auf den 6. Platz und liegt mit 82,12 Punkten rund neun hinter dem Führenden Nika Egadze.

Damit ist für Britschgi an der EM weiter alles möglich. Als er sich in Tallinn vor einem Jahr zum Europameister kürte, lag er nach dem Kurzprogramm auf dem 8. Platz.

Auch Ean Weiler, der zweite Schweizer, überzeugte. Der 18-Jährige, der erstmals an einer EM dabei ist, zeigte ein solides Kurzprogramm und ist als 15. mit 68,92 Punkten in der Kür dabei.