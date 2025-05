Viertelfinals fix Der Spielplan der Eishockey-WM 2025 auf einen Blick

Die Nati beendet die Gruppenphase an der Eishockey-WM 2025 in Schweden und Dänemark auf Rang 1 und steht in den Viertelfinals. Mit unserem Spielplan verpasst du keine Partie der Eisgenossen. Hopp Schwiiz!

Publiziert: 20.05.2025 um 18:00 Uhr | Aktualisiert: vor 13 Minuten