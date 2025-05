Teamkollegen planten Sause Plötzlich gehen alle auf ihn los: Kabine feiert Büeli

Nach seinem Hattrick gegen Ungarn trabt Andres Ambühl brav zu den Interviews an. Was er dabei nicht wusste? Seine Teamkollegen planen in der Zwischenzeit eine Kabinen-Sause für den 41-jährigen Davoser.

Publiziert: vor 50 Minuten