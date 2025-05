Stress für Niederreiter «40 Minuten vor dem Warm-up war ich in der Halle»

Nino Niederreiter hat am Dienstagmittag gegen Kasachstan sein erstes Spiel an der diesjährigen WM bestritten. Knapp 32 Stunden nach dem Ausscheiden seiner Winnipeg Jets stand er bereits in Herning wieder auf dem Eis.

Publiziert: 15:57 Uhr | Aktualisiert: vor 40 Minuten