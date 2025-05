Spiel vorzeitig in der Pause So entstand das Mega-Loch auf der Eisfläche

Das Spiel zwischen Deutschland und Norwegen an der WM in Herning muss frühzeitig in die Drittelspause. Grund dafür ist ein riesiges Loch auf der Eisfläche. Dieses kann nicht genug schnell geflickt werden, dass die Partie weiterlaufen kann.

Publiziert: 18:55 Uhr