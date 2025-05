Nati, Resultate, Tabelle Der Spielplan der Eishockey-WM 2025 auf einen Blick

Seit dem 9. Mai kämpft die Nati an der Eishockey-WM 2025 in Schweden und Dänemark um Edelmetall. Mit unserem Spielplan verpasst du keine Partie der Eisgenossen und siehst in den Tabellen zudem stets, wo deine Nation steht. Hopp Schwiiz!

Publiziert: 06:00 Uhr | Aktualisiert: 11:48 Uhr