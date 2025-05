Deutschland holt an der Eishockey-WM gegen die USA einen Rückstand auf, verliert dann aber dennoch. Finnland siegt in der Gruppe A 2:1 gegen Lettland.

1/5 Deutschland verliert gegen die USA 3:6. Foto: Claus Fisker

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Deutschland macht an der Eishockey-WM im dänischen Herning gegen die USA einen 0:3-Rückstand wett, verliert aber doch noch mit 3:6.

Nach einem in der ersten Viertelstunde eingehandelten 0:3-Rückstand reagiert Deutschland eindrücklich und meldet sich im Mitteldrittel zurück. Jonas Müller und Wojciech Stachowiak treffen innert 48 Sekunden zum 2:3 und 3:3.

Für den amerikanischen Sieg waren Conor Garland von den Vancouver Canucks und Clayton Keller, der Topskorer der Utah Mammoth, hauptverantwortlich. Ihnen gelingen im Schlussdrittel je ein Tor und zwei Assists.

ZSC-Lehtonen mit dem Siegtreffer für Finnland

In der Gruppe A erzielt Mikko Lehtonen den entscheidenden Treffer zum 2:1-Sieg der Finnen gegen Lettland. Der Verteidiger der ZSC Lions traf in der 51. Minute im Powerplay zum 2:0. Finnland belegt in der Tabelle mit elf Punkten den 3. Platz und ist wie die USA nicht mehr vom Viertelfinal-Kurs abzubringen.