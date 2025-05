Emotionen übermannen ihn Ambühl bedankt sich ein letztes Mal bei den Fans

Mit der Finalniederlage der Schweizer Eishockey-Nati gegen die USA geht die lange Karriere von Andres Ambühl zu Ende. An der Medaillenfeier in Kloten richtet er sich ein letztes Mal an die Fans.

Publiziert: 19:28 Uhr