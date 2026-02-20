Marcel Allemann Reporter Eishockey

In der Gruppenphase haben die Kanadier durchaus ihre Muskeln spielen lassen, unter anderem mit einem 5:1-Sieg gegen die Schweiz. Mit dem Beginn der K.o.-Spiele wurde erwartet, dass der Turnierfavorit nochmals einen Gang hochschaltet, doch stattdessen hat er plötzlich Probleme. Im Viertelfinal gegen Tschechien lag Kanada bis zur 57. Minute mit 2:3 zurück, ehe es in der Verlängerung gerade noch den Kopf aus der Schinge ziehen kann und sich zum 4:3-Sieg zittert.



Diese Warnung haben die Kanadier nicht wirklich verstanden. Auch ihr Halbfinal-Spiel wird zum Tanz auf rohen Eiern. Gegen die taktisch hervorrangend eingestellten Finnen sehen sie sich nach 24 Minuten mit einem 0:2-Rückstand konfrontiert. Ein brillantes Powerplay-Tor von Rantanen und ein exzellenter Shorthander von Hala lassen die Nordamerikaner ziemlich bedröppelt aus der Wäsche gucken. Bei ihnen fehlt der verletzte Captain Sidney Crosby, in dessen Rolle mit dem C auf der Brust schlüpft mit Connor McDavid ein anderer Superstar. Wenn dieser im Wirbelsturm zusammen mit Macklin Celebrini und Nathan MacKinnon auf dem Eis ist, herrscht bei bei den Finnen Alarmstufe Rot, die Bemühungen der anderen verteidigen sie lange relativ locker weg.



Es ist dann auch McDavid der in Überzahl am Ursprung des 1:2-Anschlussteffers steht – vor dem Tor sorgt Reinhart für den entscheidenden Ablenker. Die Hoffnung der Ahornblätter ist in diesem Halbfinal-Spiel, in dem auf beiden Seiten nur NHL-Spieler auf dem Eis stehen, zurück. Der Druck wird nun immer grösser und beschränkt sich nicht mehr nur auf die McDavid-Linie, in der 51. Minute ist der Ausgleich durch Theodore Tatsache.



Und dann erleben die Finnen, was die Nati am Mittwoch gegen sie erlebt hat – vom 2:0 zum 2:3 und bitteren Ende. 36 Sekunden vor Schluss kassieren sie den finalen Treffer. Zuvor hatte Mikkola eine unglückliche Strafe kassiert. Das Siegestor orchestrieren natürlich MacKinnon, McDavid und Celebrini, die in diesem Überzahlspiel nicht mehr vom Eis gehen.



Die Finnen werden sich jetzt in etwa so fühlen wie die Schweizer zwei Tage zuvor, können im Spiel um Platz 3 am Samstag aber immerhin noch Bronze gewinnen. Und Rekordolympiasieger Kanada steht nach dem zweiten Zittersieg in Folge am Sonntag im Final und kann dort sein zehntes Olympia-Gold eintüten. Das erste seit 2014, als die NHL-Stars letztmals dabei waren.



Im zweiten Halbfinal stehen sich am Freitagabend um 21.10 Uhr die USA und das bisherige Überraschungsteam Slowakei gegenüber.

11 155 Fans.

Tore: 17. Rantanen (Aho/PP) 0:1. 24. Haula (Armia/SH) 0:2. 35. Reinhart (Makar, McDavid/PP) 1:2. 51. Theodore (Makar, Sanheim) 2:2. 60. MacKinnon (McDavid, Celebrini/PP) 3:2.