1/6 Ajoie hat sich die Dienste des Basel-Topskorers Jakob Stukel via B-Lizenz gesichert. Foto: Pius Koller

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Jakob Stukel (28) ist ein slowenisch-kanadischer Doppelbürger. Unter Vertrag ist der Stürmer im sportlichen Alltag beim EHC Basel, Swiss-League-Insider bezeichnen den Linksausleger auch schon mal als den besten Ausländer der Liga. Was hat der mit Swiss-League-Meister Visp zu tun? Die Walliser hatten sich im Final gegen den EHC Basel und Stukel durchgesetzt – bekommen es in der Liga-Qualifikation um den Platz in der National League aber erneut mit Stukel zu tun, weil der plötzlich im Kader von Ajoie auftaucht.