Das Schliifts-Phrasenschwein wird geleert. Über 4000 Franken haben sich angesammelt. Und die werden in den Hockey-Nachwuchs fliessen. Drei Nachwuchsprojekte haben es in die Endauslosung geschafft. Welches soll gewinnen? Stimme jetzt ab.

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Es ist soweit – das Schliifts-Phrasenschwein wird zur Schlachtbank geführt. Dank vieler grosszügiger Spenden der Schliifts-Community, den Co-Moderatoren Raphi «The Rocket» Walser und Dino Kessler (wer sagt denn, dass sich Dummschwätzerei nicht lohnt?) und einem generösen Beitrag von Ochsner-Hockey steht das Phrasenschwein nun richtig gut im Futter: Es haben sich etwas mehr als 5000 Franken angesammelt.

Die Auswahl ist schwergefallen: Unter mehr als 30 Bewerbungen von Klubs, deren Nachwuchsbemühungen Unterstützung verdienen, musste die Schliifts-Crew drei Bewerber auswählen. Wir hätten gerne alle berücksichtigt – aber nur diese drei schaffen es nun in die Endauslosung für das prall gefüllte Phrasenschwein:

HC Wisle (Worb)

Der HC Wisle wurde 2007 als Nachwuchsorganisation der fünf «Hofmatt»-Stammvereine EHC Belp, EHC Boll, EHC Mirchel, SC Ursellen und EHC Worb gegründet. Die HC-Wisle-Nachwuchsabteilung inklusive Hockeyschule zählt in der aktuellen Saison rund 150 eishockeybegeisterte Kinder und Jugendliche. In der aktuellen Saison führt der HC Wisle insgesamt acht Mannschaften auf den Stufen U9 bis U21. Für Neueinsteiger wird am Samstagmorgen eine Eishockeyschule angeboten.

Flims Füx

Im Jahr 2019 umfasste der Nachwuchs gerade noch 7 Kinder zwischen 4 und 14 Jahren. Dann wurde am östlichen Rand der Surselva entschieden, den Nachwuchs nicht aufzugeben. Das Projekt der Flims Füx wurde über die letzten sechs Jahre kontinuierlich aufgebaut, aktuell steht man wieder bei 84 Kindern, das Einzugsgebiet reicht von Trun bis Bonaduz. Um den Kindern Spielpraxis zu verschaffen, hat man mit dem UDS Trun zwei jährliche Turniere (TruFli-Cup, Trufli ist im Romanischen eine liebevolle Bezeichnung eines kleinen Kindes) ins Leben gerufen.

EHC Fortuna Bäretswil Grizzlys

Bei den Grizzlys aus Bäretswil im Zürcher Oberland liegt der Fokus auf der Ausbildung des Nachwuchses durch eine Hockeylaufschule und Teams in den Altersklassen U9, U12 und seit dieser Saison auch in der Altersklasse U14. Und diese U14 verursacht Kosten. Ohne grossen Verein im Rücken ist man auf Sponsoren angewiesen, damit die Kids zwei Jahre länger in ihrem Herzensverein bleiben können.

