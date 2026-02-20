Marcel Allemann Reporter Eishockey

Die Amis machen von der ersten Minute an klar, dass sie keine Lust auf Faxen und eine weitere Überraschung der Slowakei haben. Sie legen durch Dylan Larkin das Frühe 1:0 (5.) vor und unmittelbar vor der ersten Drittelspause durch einen unwiderstehlichen Kracher von Tage Thompson nach. Dieser Treffer schüttelt nicht nur die Slowaken, sondern auch die Schweizer Hockeyfans durch. Thompson verhinderte mit seinem goldenen Final-Treffer zum 1:0 in der Verlängerung im vergangenen Mai in Stockholm den Weltmeistertitel der Nati.



Gegen die Slowakei hat der Stürmer der Buffalo Sabres auch schon beim ersten Treffer den Stock im Spiel. Die US-Boys sind wacher, aggressiver, tempofester, kreativer und schalten die Slowaken mit ihrem Jungstar Juraj Slafkovsky komplett aus. Nach 33 Minuten und einem Doppelschlag der Amis ist dieser Halbfinal dann bereits defintiv entschieden. Zunächst verlädt Jack Hughes EVZ-Stürmer Tomas Tatar und trifft brillant zum 3:0, 19 Sekunden später erhöht Jack Eichel nach einem Lehrbuch-Forechecking der Tkachuk-Brüder auf 4:0. Der Rest entspricht dann einem Schaulaufen: Jack Hughes schnürt noch den Doppelpack, Zach Wersenski liefert insgesamt drei Assists und die Slowakei kommt zu zwei Ehrentreffern.



Damit steht der Traumfinal Kanada – USA. Rekord-Olympiasieger Kanada strebt am Sonntag nach dem zehnten Gold, dem ersten seit 2014 – als die NHL-Stars letztmals dabei waren. Für den aktuellen Weltmeister USA wäre es der dritte Olympiatriumph, der erste seit 1980 und dem berühmten «Miracle of Ice» in Lake Placid. Nach ihrem Halbfinal-Auftritt manövrieren sich die Amis beim Giganten-Duell nun sogar in die Favoritenrolle. Die Slowakei hat trotz der Ohrfeige am Samstag gegen Finnland immerhin noch die Gelegenheit, das zweite Olympia-Bronze in Folge einzufahren.



USA – Slowakei 6:2

11 240 Fans.

Tore: 5. Larkin (Werenski, Thompson) 1:0. 20. Thompson (Eichel, Q. Hughes/PP) 2:0. 33. J. Hughes (Werenski) 3:0. 33. Eichel (B. Tkachuk, M. Tkachuk) 4:0. 39. J. Hughes (Werenski, Boldy) 5:0. 45. Slafkovsky (Ruzicka, Fehervary) 5:1. 51. B. Tkachuk (Trocheck, Hanifin) 6:1. 54. Regenda (Kelemen, Fehervary) 6:2.