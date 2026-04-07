Macht Sierre in Spiel 5 den Sack zu?

Die beiden Teams sind bereits auf dem Eis und sehen eine tolle Choreo der Sierre-Fans. Aktuell wird die Schweizer Nationalhymne gespielt. In wenigen Minuten geht es los!
Geleitet wird die heutige Partie von Michael Fritschi und Joshua Blasbalg. An den Linien assistieren Nicola De Paris und Marcel Allenspach.
Bei Sierre gibt es keine Änderungen im Vergleich zum letzten Spiel. Chris McSorley hat auch keinen Grund dazu. Im Tor steht erneut Remo Giovannini, der eine Fangquote von 91,18 % aufweist.
Head Coach Teppo Kivelä nimmt zwei Änderungen vor. Wannström und Chiriaev rücken ins Lineup und ersetzen Molin sowie Frossard. Im Tor steht Viktor Östlund, der in dieser Saison eine Fangquote von 91,23 % aufweist.
Insgesamt trafen die beiden Teams 81-mal aufeinander. La Chaux-de-Fonds gewann davon 45 Spiele, 36-mal ging Sierre als Sieger vom Eis. In dieser Saison entschied Sierre vier der fünf Regular-Season-Duelle für sich, La Chaux-de-Fonds holte sich jedoch Anfang Februar mit einem 5:4-Sieg gegen Sierre den Cupsieg. Im Wallis tun sich die Neuenburger allerdings schwer. Seit November 2023 konnten sie nur einmal in Sierre gewinnen.
Das Team von Chris McSorley hat die Regular Season dominiert und mit 15 Punkten Vorsprung auf den HC Thurgau auf Rang 1 abgeschlossen. Auch in den Playoffs läuft es bisher rund für die Walliser. Im Viertelfinal schalteten sie die GCK Lions mit 4:1 aus, im Halbfinal bezwangen sie Olten mit demselben Resultat. Sierre ist vor eigenem Anhang eine Macht und hat nur eines der letzten zehn Spiele zuhause verloren. In der Qualifikation stellten sie mit 235 Treffern die mit Abstand beste Offensive der Liga, defensiv lagen sie mit 132 Gegentoren im Mittelfeld. In den Playoffs konnten sie sich vor allem bei den Special Teams nochmals steigern, mit einer Powerplay-Quote von 33,33 % und einer Boxplay-Quote von 85,42 %. Die Walliser wären damit der verdiente und logische Sieger der Swiss League. Ob sie sich bereits heute Abend krönen können?
La Chaux-de-Fonds hat die Regular Season mit 92 Punkten auf dem vierten Rang abgeschlossen. Eine leise Enttäuschung, nachdem man die letzten vier Jahre stets in den Top 3 stand. In den Playoffs schalteten die Neuenburger im Viertelfinal den EHC Chur mit 4:2 aus, im Halbfinal setzten sie sich in einer engen Serie mit 4:3 gegen den EHC Visp durch. Erst in der Verlängerung von Spiel 7 sorgt Toms Andersons mit dem 3:2 für den viel umjubelten Finaleinzug. Für die Neuenburger geht es heute um alles. Sie brauchen einen Auswärtssieg, wollen sie sich die Chance auf den dritten Meistertitel in den letzten vier Jahren wahren. Die Stärke des HC La Chaux-de-Fonds liegt in der Offensive, mit 160 Treffern in der Qualifikation stellen sie den drittbesten Angriff der Liga. Schwächen sind vor allem bei den Special Teams auszumachen. Weder im Penalty Killing noch im Powerplay gehört man zu den Topteams. Das zieht sich auch durch die Playoffs, insbesondere das Boxplay funktioniert nicht wunschgemäss. In der Finalserie überstanden sie bislang nur 57,14 % aller Unterzahlsituationen.
Sierre kann heute vor eigenem Anhang den Meistertitel sichern. Die Walliser führen in der Serie mit 3:1. Die bisherigen Duelle waren meist eine klare Angelegenheit zugunsten des HCS. Sierre gewann Spiel 1 mit 6:3, La Chaux-de-Fonds reagierte in Partie 2 und glich dank eines 5:4 nach Verlängerung aus. Danach übernimmt Sierre wieder das Zepter und entscheidet Spiel 3 deutlich mit 7:2 für sich. Am Samstag sichern sich die Walliser mit einem klaren 5:0 in La Chaux-de-Fonds gleich drei Matchpucks. Die Serie wird auch im Jura genau verfolgt: Sollte sich Sierre den Titel holen, entfällt die Ligaqualifikation für den HC Ajoie, da die Walliser nicht aufstiegsberechtigt sind.
Herzlich willkommen zu Spiel 5 des Finals der Sky Swiss League zwischen dem HC Sierre und dem HC La Chaux-de-Fonds. Um 20:00 Uhr geht es in Sierre los. Hier gibt es schon vor dem Spiel alles Wichtige rund um die beiden Teams. Viel Spass beim Mitlesen!