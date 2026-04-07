Macht Sierre in Spiel 5 den Sack zu?

Formstand HC La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds hat die Regular Season mit 92 Punkten auf dem vierten Rang abgeschlossen. Eine leise Enttäuschung, nachdem man die letzten vier Jahre stets in den Top 3 stand. In den Playoffs schalteten die Neuenburger im Viertelfinal den EHC Chur mit 4:2 aus, im Halbfinal setzten sie sich in einer engen Serie mit 4:3 gegen den EHC Visp durch. Erst in der Verlängerung von Spiel 7 sorgt Toms Andersons mit dem 3:2 für den viel umjubelten Finaleinzug. Für die Neuenburger geht es heute um alles. Sie brauchen einen Auswärtssieg, wollen sie sich die Chance auf den dritten Meistertitel in den letzten vier Jahren wahren. Die Stärke des HC La Chaux-de-Fonds liegt in der Offensive, mit 160 Treffern in der Qualifikation stellen sie den drittbesten Angriff der Liga. Schwächen sind vor allem bei den Special Teams auszumachen. Weder im Penalty Killing noch im Powerplay gehört man zu den Topteams. Das zieht sich auch durch die Playoffs, insbesondere das Boxplay funktioniert nicht wunschgemäss. In der Finalserie überstanden sie bislang nur 57,14 % aller Unterzahlsituationen.