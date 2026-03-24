Chaux-de-Fonds erzwingt gegen Visp den Showdown

Der HC La Chaux-de-Fonds gewinnt das Spiel 6 des Playoff-Halbfinals der Swiss League gegen Visp. Am Freitag kommt es im Wallis zur «Belle».

Andri Bäggli Redaktion Sport

Die Ausgangslage im sechsten Halbfinal-Spiel der Swiss League zwischen dem HC La Chaux-de-Fonds und Visp ist klar: Gewinnt Visp auswärts, ist der Walliser Final gegen Sierre perfekt. Entsprechend feurig startet das Spiel. Die Visper können eine doppelte Überzahl nach drei Minuten zwar noch nicht nutzen, doch gehen nach 8 Minuten durch Brodecki in Front.

Der HCC kann aber sofort reagieren. Nur 23 Sekunden nach dem Gegentreffer kann Loosli die Partie schon wieder ausgleichen. Mit dem 1:1 geht es dann auch in die Pause. Diese tut dem Heimteam gut. La Chaux-de-Fonds hat im zweiten Drittel deutlich mehr Torschüsse (18:7). Nichtsdestotrotz sind es die Gäste, die erneut in Führung gehen. Wie bereits im ersten Abschnitt währt die Freude über Marchons Tor nur kurz. Dieses Mal dauert es bis zum Ausgleich durch Rüegsegger 1:48 Minuten.

Danach passiert lange Nichts. Erst rund vier Minuten vor Schluss sind es die Neuenburger, die zum ersten Mal durch Lindquist in Führung geht. Damit muss am Freitag Spiel 7 in Visp entscheiden, wer gegen Sierre den Final in der Swiss League bestreiten wird und weiter vom Aufstieg träumen kann. Nur Chaux-de-Fonds oder Visp haben die Berechtigung, in die National League aufsteigen zu können.