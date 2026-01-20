DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
EHC Visp
EHC Visp
Beendet
2:4
(1:1 | 0:0 | 1:3)
HC Sierre
HC Sierre
Burgener 7'
Muggli 44'
Berthoud 16'
Maurer 55'
Fuhrer 56'
Higgins 60'

Spiel in 63 Sekunden gedreht
Sierre setzt sich in packendem Walliser Derby durch

Im Walliser Derby zwischen dem EHC Visp und dem HC Sierre behält Letzterer die Oberhand. Die Entscheidung fällt allerdings erst kurz vor Schluss.
Publiziert: 20.01.2026 um vor 32 Minuten
Marco Maurer leitet mit seinem Ausgleich die Wende für den HC Sierre ein.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Der HC Sierre mit Trainer Chris McSorley marschiert weiter unbeirrbar Richtung Qualifikationssieg. Am Dienstag gewinnt Siders ein packendes Walliser Derby in Visp mit 4:2.

Bis fünf Minuten vor Schluss führt Visp, der Swiss-League-Meister der letzten Saison, gegen den Kantonsrivalen mit 2:1. Dann realisieren Marco Maurer und Léonardo Fuhrer mit seinem schon 28. Saisontor (!) innerhalb von 63 Sekunden die Wende vom 1:2 zum 3:2. Tyler Higgins macht in der Schlussminute mit einem Schuss ins leere Tor zum 4:2 für Sierre alles klar.

Der HC Sierre führt neun Runden vor Schluss der Qualifikation mit elf Punkten Vorsprung auf La Chaux-de-Fonds. Mit Sierre, La Chaux-de-Fonds, Thurgau (3.) und Visp (4.) sicherten sich bislang vier Teams rechnerisch die Playoff-Qualifikation. Im Prinzip dürfen die Top 8 schon alle mit Blick auf die Playoffs planen, denn die Differenz zwischen den GCK Lions auf Platz 8 und Winterthur auf Platz 9 beträgt schon 16 Zähler.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
41
79
88
2
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
41
29
77
3
HC Thurgau
HC Thurgau
39
36
74
4
EHC Visp
EHC Visp
41
22
74
5
EHC Chur
EHC Chur
40
19
69
6
EHC Basel
EHC Basel
40
10
68
7
EHC Olten
EHC Olten
41
29
67
8
GCK Lions
GCK Lions
41
0
59
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
40
-31
43
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
41
-94
26
11
EHC Arosa
EHC Arosa
41
-99
24
Playoffs
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen