Sierre setzt sich in packendem Walliser Derby durch

Im Walliser Derby zwischen dem EHC Visp und dem HC Sierre behält Letzterer die Oberhand. Die Entscheidung fällt allerdings erst kurz vor Schluss.

Der HC Sierre mit Trainer Chris McSorley marschiert weiter unbeirrbar Richtung Qualifikationssieg. Am Dienstag gewinnt Siders ein packendes Walliser Derby in Visp mit 4:2.

Bis fünf Minuten vor Schluss führt Visp, der Swiss-League-Meister der letzten Saison, gegen den Kantonsrivalen mit 2:1. Dann realisieren Marco Maurer und Léonardo Fuhrer mit seinem schon 28. Saisontor (!) innerhalb von 63 Sekunden die Wende vom 1:2 zum 3:2. Tyler Higgins macht in der Schlussminute mit einem Schuss ins leere Tor zum 4:2 für Sierre alles klar.

Der HC Sierre führt neun Runden vor Schluss der Qualifikation mit elf Punkten Vorsprung auf La Chaux-de-Fonds. Mit Sierre, La Chaux-de-Fonds, Thurgau (3.) und Visp (4.) sicherten sich bislang vier Teams rechnerisch die Playoff-Qualifikation. Im Prinzip dürfen die Top 8 schon alle mit Blick auf die Playoffs planen, denn die Differenz zwischen den GCK Lions auf Platz 8 und Winterthur auf Platz 9 beträgt schon 16 Zähler.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos