Sierre setzt sich in packendem Walliser Derby durch

Der HC Sierre mit Trainer Chris McSorley marschiert weiter unbeirrbar Richtung Qualifikationssieg. Am Dienstag gewinnt Siders ein packendes Walliser Derby in Visp mit 4:2.
Bis fünf Minuten vor Schluss führt Visp, der Swiss-League-Meister der letzten Saison, gegen den Kantonsrivalen mit 2:1. Dann realisieren Marco Maurer und Léonardo Fuhrer mit seinem schon 28. Saisontor (!) innerhalb von 63 Sekunden die Wende vom 1:2 zum 3:2. Tyler Higgins macht in der Schlussminute mit einem Schuss ins leere Tor zum 4:2 für Sierre alles klar.
Der HC Sierre führt neun Runden vor Schluss der Qualifikation mit elf Punkten Vorsprung auf La Chaux-de-Fonds. Mit Sierre, La Chaux-de-Fonds, Thurgau (3.) und Visp (4.) sicherten sich bislang vier Teams rechnerisch die Playoff-Qualifikation. Im Prinzip dürfen die Top 8 schon alle mit Blick auf die Playoffs planen, denn die Differenz zwischen den GCK Lions auf Platz 8 und Winterthur auf Platz 9 beträgt schon 16 Zähler.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
41
79
88
2
HC La Chaux-de-Fonds
41
29
77
3
HC Thurgau
39
36
74
4
EHC Visp
41
22
74
5
EHC Chur
40
19
69
6
EHC Basel
40
10
68
7
EHC Olten
41
29
67
8
GCK Lions
41
0
59
9
EHC Winterthur
40
-31
43
10
Bellinzona Snakes
41
-94
26
11
EHC Arosa
41
-99
24