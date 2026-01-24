DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
EHC Olten
EHC Olten
Beendet
3:2
(n.V.)
(0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0)
GCK Lions
GCK Lions
Obrist 25'
Weder 30'
Janett 65'
Olsson 6', 34'

Emotionales Comeback
Oltens Obrist trifft im ersten Spiel nach Krebserkrankung

Nach mehrmonatiger Pause wegen einer Krebserkrankung feiert Patrick Obrist gegen die GCK Lions sein Comeback. Und der Captain reiht sich beim 3:2-Sieg prompt in die Torschützenliste ein.
Publiziert: 24.01.2026 um vor 51 Minuten
1/2
Patrick Obrist trifft nach überstandener Krebserkrankung bei seinem Comeback gegen die GCK Lions.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Der EHC Olten feiert im Direktduell gegen die GCK Lions den zweiten Heimerfolg in Serie. Die Solothurner schlagen die Zürcher, die zuletzt vier Spiele in Folge gewonnen haben, mit 3:2 nach Verlängerung und vergrössern den Abstand damit auf sechs Punkte. Den Siegtreffer erzielt Gian Janett in der fünften Minute der Overtime.

Für den emotionalsten Treffer an diesem Abend sorgt allerdings sein Teamkollege und Captain Patrick Obrist. Der 32-Jährige, der im Anschluss zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet wird, erzielt in seinem ersten Spiel nach überstandener Krebserkrankung das zwischenzeitliche 1:1. Beim österreichischen Nationalspieler war im vergangenen Sommer Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Nach monatelanger Pause inklusive Chemotherapie kehrte er erst im November auf das Eis zurück.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
43
76
88
2
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
43
31
83
3
HC Thurgau
HC Thurgau
40
37
77
4
EHC Visp
EHC Visp
42
17
74
5
EHC Basel
EHC Basel
42
16
73
6
EHC Chur
EHC Chur
41
21
72
7
EHC Olten
EHC Olten
43
29
69
8
GCK Lions
GCK Lions
43
1
63
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
40
-31
43
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
42
-95
27
11
EHC Arosa
EHC Arosa
43
-102
24
Playoffs
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen