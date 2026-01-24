Oltens Obrist trifft im ersten Spiel nach Krebserkrankung

Der EHC Olten feiert im Direktduell gegen die GCK Lions den zweiten Heimerfolg in Serie. Die Solothurner schlagen die Zürcher, die zuletzt vier Spiele in Folge gewonnen haben, mit 3:2 nach Verlängerung und vergrössern den Abstand damit auf sechs Punkte. Den Siegtreffer erzielt Gian Janett in der fünften Minute der Overtime.
Für den emotionalsten Treffer an diesem Abend sorgt allerdings sein Teamkollege und Captain Patrick Obrist. Der 32-Jährige, der im Anschluss zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet wird, erzielt in seinem ersten Spiel nach überstandener Krebserkrankung das zwischenzeitliche 1:1. Beim österreichischen Nationalspieler war im vergangenen Sommer Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Nach monatelanger Pause inklusive Chemotherapie kehrte er erst im November auf das Eis zurück.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
43
76
88
2
HC La Chaux-de-Fonds
43
31
83
3
HC Thurgau
40
37
77
4
EHC Visp
42
17
74
5
EHC Basel
42
16
73
6
EHC Chur
41
21
72
7
EHC Olten
43
29
69
8
GCK Lions
43
1
63
9
EHC Winterthur
40
-31
43
10
Bellinzona Snakes
42
-95
27
11
EHC Arosa
43
-102
24