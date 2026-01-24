Oltens Obrist trifft im ersten Spiel nach Krebserkrankung

Nach mehrmonatiger Pause wegen einer Krebserkrankung feiert Patrick Obrist gegen die GCK Lions sein Comeback. Und der Captain reiht sich beim 3:2-Sieg prompt in die Torschützenliste ein.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Der EHC Olten feiert im Direktduell gegen die GCK Lions den zweiten Heimerfolg in Serie. Die Solothurner schlagen die Zürcher, die zuletzt vier Spiele in Folge gewonnen haben, mit 3:2 nach Verlängerung und vergrössern den Abstand damit auf sechs Punkte. Den Siegtreffer erzielt Gian Janett in der fünften Minute der Overtime.

Für den emotionalsten Treffer an diesem Abend sorgt allerdings sein Teamkollege und Captain Patrick Obrist. Der 32-Jährige, der im Anschluss zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet wird, erzielt in seinem ersten Spiel nach überstandener Krebserkrankung das zwischenzeitliche 1:1. Beim österreichischen Nationalspieler war im vergangenen Sommer Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Nach monatelanger Pause inklusive Chemotherapie kehrte er erst im November auf das Eis zurück.

