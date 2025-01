Leader Basel verliert erstmals nach 14 Siegen in Serie

1/4 Olten jubelt über einen 5:4-Auswärtssieg bei Leader Basel. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der Eishockey-Meisterschaft der Swiss League kommt an der Spitze wieder Spannung auf. Basel gibt in den letzten zwei Runden vier Punkte ab, wodurch La Chaux-de-Fonds wieder aufschliesst.

Am Donnerstag siegte Basel in Thurgau mit 3:2 nach Verlängerung zum 14. Mal hintereinander. Am Samstag im Heimspiel gegen Olten nahm die Basler Siegesserie ein Ende. Trotz viermaliger Führung verlor der EHC Basel vor 3657 Zuschauern gegen Olten 4:5. Guillaume Asselin und ein Powerplay-Tor von Dominic Weder besorgten im Schlussabschnitt die Wende für Olten.

La Chaux-de-Fonds setzte sich in Bellinzona 3:1 durch. Das Team aus dem Neuenburger Jura liegt bloss noch drei Zähler hinter Basel zurück. Diese beiden Teams stehen in der Swiss League seit dieser Woche bereits als Playoff-Teilnehmer fest.