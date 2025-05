Sparta Prag nimmt im Dezember am 97. Spengler Cup in Davos teil. Die Tschechen sind zum ersten Mal seit drei Jahren wieder beim Traditionsturnier dabei.

Darum gehts Sparta Prag nimmt am 97. Spengler Cup 2025 in Davos teil

Prag erreichte 2022 das Finale, verlor aber gegen Ambri-Piotta

Der nächste Teilnehmer am 97. Spengler Cup 2025 steht fest. Wie die Organisatoren des Turniers am Mittwoch vermelden, wird der tschechische Klub Sparta Prag im Dezember 2025 nach Davos reisen.

Prag ist kein seltener Gast im Landwassertal, das Team aus der tschechischen Hauptstadt nahm schon elfmal am Traditionsturnier statt und konnte den Spengler Cup auch schon zweimal (1962 und 1963) gewinnen.

2022 im Final

Zuletzt nahm Prag 2022 teil – und kam bis in den Final. Dort unterlag man dann aber Ambri-Piotta im Penaltyschiessen mit 2:3. In der nationalen Meisterschaft sicherte sich Sparta Prag in dieser Saison den Qualifikationssieg, scheiterte danach aber im Playoff-Halbfinal am späteren Meister Kometa Brno.

Damit stehen bereits vier der sechs Teilnehmer am kommenden Spengler Cup fest. Neben Gastgeber Davos und Dauergast Team Canada kehrt auch Titelverteidiger Fribourg-Gottéron ein Jahr nach dem grossen Triumph nach Davos zurück.

Der 97. Spengler Cup findet vom 26. bis zum 31. Dezember 2025 in der Zondacrypto Arena statt. Der Ticket-Vorverkauf startet im September.