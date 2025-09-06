Der frühere kanadische Eishockey-Star Ken Dryden ist tot. Das gibt sein Ex-Klub Montreal Canadiens unter Verweis auf die Familie bekannt.

1/2 NHL-Torhüterlegende Ken Dryden ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Montreal Canadiens trauern um Ken Dryden. Der ehemalige Torwart ist im Alter von 78 Jahren an einem Krebsleiden gestorben.

Dryden war einer der populärsten Torhüter der NHL. Er gewann mit Montreal zwischen 1971 und 1979 sechs Meistertitel und wurde später in die Hall of Fame der NHL aufgenommen.

Nach seiner Karriere arbeitete Dryden unter anderem als Autor von Eishockey-Büchern. Er war auch Mitglied des kanadischen Parlaments. Zwischenzeitlich war er Minister für soziale Entwicklung im Kabinett von Premierminister Paul Martin.