Schweden
Schweden
LIVE
1:1
(1:1 | -:- | -:-)
Schweiz
Schweiz
Euro Hockey Tour im Ticker
Schweden-Ausgleich zählt nach Video-Review

vor 3 Minuten

15. Minute

Die Schweizer können sich endlich etwas lösen. Nach dem Gegentor schienen sie beinahe ein wenig gelähmt.

vor 4 Minuten

14. Minute

Fora jetzt mit viel Zug nach vorne. Er versucht sich viel offensiv einzubringen. Johansson pariert seinen Snapshot.

vor 5 Minuten

13. Minute

Sylvegaard mit einem kernigen Check. Die Schweden schonen ihre Teamkollegen aus der Schweiz überhaupt nicht.

vor 5 Minuten

13. Minute

Dauerdruck nun im Schweizer Drittel. Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis das nächste Tor fällt.

vor 7 Minuten

12. Minute

Die Schweden wollen die Führung! Fröden und Larsson decken das Schweizer Tor mit Abschlüssen zu, kommen aber noch nicht zum Erfolg.

vor 7 Minuten

12. Minute: Riesenchance Schweden!

Die Schweden wollen gleich nachlegen! Nur Aeschlimann kann die sofortige Führung der Tre Kronor verhindern, als er ein Direktschuss von Bengtsson mit dem Schoner entschärft.

vor 9 Minuten
Tor
Tor

11. Minute: Tooor für Schweden, 1:1 durch J.de la Rose.

DE LA ROSE mit dem Ausgleich im Powerplay! Nach einem starken PP der Schweden zieht Brännström ein weiteres Mal ab und findet den Stock von DE LA ROSE vor dem Tor. Der Fribourger lenkt schön ab und bezwingt Aeschlimann zum 1:1!

vor 12 Minuten

11. Minute

De La Rose mit dem vermeintlichen 1:1. Die Schiedsrichter schauen ich das Ganze aber nochmals an. Der Fribourg-Import hatte den Stock beim Ablenker recht hoch!

vor 13 Minuten

11. Minute

Aeschlimann in Topform! Mit Händen und Füssen wehrt er sich gegen das erste Gegentor!

vor 14 Minuten

10. Minute

Schweden macht ordentlich Druck aufs Schweizer Tor! Heed mit einem Geschoss, das aber am Tor vorbeizieht.

      Meistgelesen