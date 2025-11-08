Schweden-Ausgleich zählt nach Video-Review

11. Minute: Tooor für Schweden, 1:1 durch J.de la Rose.

DE LA ROSE mit dem Ausgleich im Powerplay! Nach einem starken PP der Schweden zieht Brännström ein weiteres Mal ab und findet den Stock von DE LA ROSE vor dem Tor. Der Fribourger lenkt schön ab und bezwingt Aeschlimann zum 1:1!