Schweden-Ausgleich zählt nach Video-Review

Die Schweizer können sich endlich etwas lösen. Nach dem Gegentor schienen sie beinahe ein wenig gelähmt.
Fora jetzt mit viel Zug nach vorne. Er versucht sich viel offensiv einzubringen. Johansson pariert seinen Snapshot.
Sylvegaard mit einem kernigen Check. Die Schweden schonen ihre Teamkollegen aus der Schweiz überhaupt nicht.
Dauerdruck nun im Schweizer Drittel. Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis das nächste Tor fällt.
Die Schweden wollen die Führung! Fröden und Larsson decken das Schweizer Tor mit Abschlüssen zu, kommen aber noch nicht zum Erfolg.
Die Schweden wollen gleich nachlegen! Nur Aeschlimann kann die sofortige Führung der Tre Kronor verhindern, als er ein Direktschuss von Bengtsson mit dem Schoner entschärft.
DE LA ROSE mit dem Ausgleich im Powerplay! Nach einem starken PP der Schweden zieht Brännström ein weiteres Mal ab und findet den Stock von DE LA ROSE vor dem Tor. Der Fribourger lenkt schön ab und bezwingt Aeschlimann zum 1:1!
De La Rose mit dem vermeintlichen 1:1. Die Schiedsrichter schauen ich das Ganze aber nochmals an. Der Fribourg-Import hatte den Stock beim Ablenker recht hoch!
Aeschlimann in Topform! Mit Händen und Füssen wehrt er sich gegen das erste Gegentor!
Schweden macht ordentlich Druck aufs Schweizer Tor! Heed mit einem Geschoss, das aber am Tor vorbeizieht.