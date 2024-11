Schreckmoment für Goalie Puck landet mitten in seinem Visier

Bei einem College-Hockey-Spiel in Amerika kommt es zu einer Schrecksekunde. Mit insgesamt 24 Paraden wird Mattias Sholl zum Matchwinner – doch einer seiner Saves bleibt ihm noch lange in Erinnerung. Denn die Scheibe bleibt in seinem Visier stecken.