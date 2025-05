1/6 Niederreiter, Meier, Riat: Schnauze voll von Silber. Foto: keystone-sda.ch

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Leonardo Genoni hätte ja diesen Schuss von Tage Thompson in der Overtime auch noch halten können. Denis Malgin hätte dabei ins Tor, statt den Fanghandschuh des US-Goalies Swayman treffen können. Oder die Chance von Kevin Fiala in der Verlängerung des WM-Finals 2018 in Kopenhagen – hätte dieser Puck nicht auch reingehen können?

Klar. Ist aber alles nicht passiert. Wer so nahe dran ist, kann allerdings gar nicht weit weg sein vom Titel. Fakt ist aber auch: Spätestens im Final trifft die Schweiz jeweils auf einen Gegner, der mindestens gleich gut, in der Regel aber deutlich besser besetzt ist.