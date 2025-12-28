Schockmoment überschattet Nati-Auftaktpleite an U20-WM

Die Hockey-Nati startet mit einer knappen Niederlage in die U20-Weltmeisterschaft. Überschattet wird das Spiel von einem unschönen Zwischenfall.

Die Schweizer U20-Auswahl verliert an der Eishockey-Junioren-WM in St. Paul, Minneapolis, gegen die USA mit 1:2. Basile Sansonnens erzielt den Schweizer Treffer.

Die drei Tore fallen im zweiten Abschnitt innerhalb von 13 Minuten. Brodie Ziemer (22.) und Will Zellers (35.) bringen die USA zweimal in Führung, dazwischen gleicht Sansonnens (33.) aus. Basile Sansonnens (19) verteidigt in der Schweiz für den Lausanne Hockey Club.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Wir spielten sehr solid, darum ist es enttäuschend, dass wir die Partie verloren», so Trainer Jan Cadieux. Wenn sein Team aber so weitermache, werde es auch Spiele gewinnen.

Schon am Sonntag steht das Schweizer Team ab 20 Uhr Schweizer Zeit gegen Schweden zum zweiten Mal im Einsatz.

Hutson bleibt nach Puck-Treffer liegen

Einen Schockmoment erleben alle Spieler Mitte des zweiten Drittels, als der Amerikaner Cole Hutson von einem Puck am Kopf (oberhalb der Nackengegend) getroffen wird. Er bewegt sich minutenlang nicht und muss per Bahre abtransportiert werden. Dabei ist er wieder bei Bewusstsein und ansprechbar. Für weitere Abklärungen wird Hutson ins Krankenhaus gebracht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nach der Partie gibt USA-Coach Bob Motzko ein erstes Update. Demnach ist Hutson nach den Untersuchungen ins Stadion zurückgekehrt und hat mit seinen Teamkollegen geduscht. «Es war eine beängstigende Situation», so der Coach weiter. Hutson sei nicht am Kopf getroffen worden. Mehr zu seinem Zustand wisse man aber erst am Morgen. Ein Ausfall Hutsons wäre für die USA bitter, zählte er an der letzten U20-WM doch zu den besten Verteidigern.