Schweiz
Ab 12:10 Uhr
Vs
Italien
Italien

Schweizer Aufstellung ist da
Immerhin ein Verletzter weniger: Nati-Verteidiger ist zurück

vor 8 Minuten
vor 38 Minuten

Glauser ist zurück im Schweizer Line-up

Es gibt gute Nachrichten aus dem verletzungsgeplagten Schweizer Nationalteam: Andrea Glauser ist wieder fit und wird gegen Italien in der 4. Linie an der Seite von Verteidigerkollege Tim Berni auflaufen. Damit muss Coach Patrick Fischer heute auf den langzeitverletzten Kevin Fiala und Denis Malgin verzichten. Dazu ist Torhüter Akira Schmid überzählig, womit Reto Berra erstmals an diesem Turnier im Aufgebot steht. Das Tor wird aber wie schon gegen Frankreich und Tschechien Leonardo Genoni hüten.

vor 49 Minuten

Schweiz im Vor-Viertelfinal von Italien gefordert

Guten Morgen und herzlich willkommen zur Vor-Viertelfinal-Partie der Schweizer Nationalmannschaft am olympischen Eishockey-Turnier der Männer in Mailand. Gegner ist dabei Italien, das die Vorrunde als gruppenübergreifend schlechtestes Team abgeschlossen hat. Die Schweiz geht also als klarer Favorit in dieses Spiel, das um 12.10 Uhr beginnt. Hier im Ticker kannst du das Geschehen live mitverfolgen.

