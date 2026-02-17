Immerhin ein Verletzter weniger: Nati-Verteidiger ist zurück

Glauser ist zurück im Schweizer Line-up

Es gibt gute Nachrichten aus dem verletzungsgeplagten Schweizer Nationalteam: Andrea Glauser ist wieder fit und wird gegen Italien in der 4. Linie an der Seite von Verteidigerkollege Tim Berni auflaufen. Damit muss Coach Patrick Fischer heute auf den langzeitverletzten Kevin Fiala und Denis Malgin verzichten. Dazu ist Torhüter Akira Schmid überzählig, womit Reto Berra erstmals an diesem Turnier im Aufgebot steht. Das Tor wird aber wie schon gegen Frankreich und Tschechien Leonardo Genoni hüten.