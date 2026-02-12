Moser tanzt Franzosen aus und erhöht

Die Nati macht von Beginn weg deutlich, wer hier als Favorit ins Spiel gegangen ist. Viel Scheibenbesitz, frühes Forechecking und kaum Raum für die Franzosen.
Traumstart für die Nati! Im ersten Powerplay klingelt es bereits: Kurashev bringt die Scheibe gefährlich vors Tor, Keller kann nur nach vorne abwehren – und dort steht Riat goldrichtig. Der Lausanner reagiert am schnellsten und schiebt die Scheibe über die Linie. Frühe Führung für die Schweiz – was für ein Auftakt!
Bellemare mit dem Beinstellen an Hischier. Powerplay für die Schweiz.
Die Schweiz spielt im ersten Drittel von rechts nach links – ganz in Rot. Frankreich tritt in Weiss an. Die Rollen sind verteilt, das Spiel kann beginnen.
Die Aufstellung der Franzosen.
Zwischen den Pfosten steht Antoine Keller vom HC Ajoie.
Die Partie wird geleitet von den Schiedsrichtern Brian Pochmara und Andre Schrader. Unterstützt werden sie von den Linesmen Jake Davis und Jonny Murray.
Die Bilanz der letzten fünf Aufeinandertreffen spricht klar für die Schweiz: Fünf Spiele, fünf Siege gegen Frankreich. Besonders frisch in Erinnerung sind die beiden Duelle vom April 2025, als sich die Nati zunächst knapp mit 4:3 durchsetzte und wenig später mit einem 5:2-Erfolg nachlegte. Die Eidgenossen haben damit in den vergangenen Jahren die Oberhand behalten und gehen auch diesmal mit einem statistischen Vorteil ins Spiel.
Für Frankreich verlief die letzte Weltmeisterschaft im Mai 2025 alles andere als erfolgreich. Die Equipe verpasste den Klassenerhalt in der Top-Division und stieg ab – ein deutlicher Rückschlag für ein Team, das international mehr erwartet hatte. Im Turnierverlauf sammelten die Franzosen nur einen einzigen Punkt aus sieben Spielen. Dieser gelang in einer 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Finnland, als man kurzzeitig für Überraschung sorgte, am Ende aber keinen vollen Erfolg verbuchen konnte. Diese dürftige Ausbeute und der Abstieg zeigen, dass Frankreich derzeit mit Problemen in Spielkultur und Ergebnissicherung zu kämpfen hat und vor der kommenden Partie gegen die Schweiz einiges gutzumachen hat – sowohl im kämpferischen als auch im spielerischen Bereich.
Die Schweiz reist mit breiter Brust an. An der letzten Weltmeisterschaft im Mai 2025 sicherten sich die Eisgenossen erneut die Silbermedaille – bereits zum zweiten Mal in Folge. Damit bestätigte die Nati eindrücklich ihre Stellung in der Weltspitze. Erst im Final wurde der grosse Traum vom Titel gestoppt: Gegen die USA unterlag die Schweiz denkbar knapp mit 0:1 nach Verlängerung. Ein einziges Tor entschied über Gold oder Silber – und unterstrich gleichzeitig, wie nahe die Mannschaft am ganz grossen Coup war.