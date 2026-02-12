Moser tanzt Franzosen aus und erhöht

Formstand Frankreich

Für Frankreich verlief die letzte Welt­meisterschaft im Mai 2025 alles andere als erfolgreich. Die Equipe verpasste den Klassenerhalt in der Top-Division und stieg ab – ein deutlicher Rückschlag für ein Team, das international mehr erwartet hatte. Im Turnierverlauf sammelten die Franzosen nur einen einzigen Punkt aus sieben Spielen. Dieser gelang in einer 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Finnland, als man kurzzeitig für Überraschung sorgte, am Ende aber keinen vollen Erfolg verbuchen konnte. Diese dürftige Ausbeute und der Abstieg zeigen, dass Frankreich derzeit mit Problemen in Spielkultur und Ergebnissicherung zu kämpfen hat und vor der kommenden Partie gegen die Schweiz einiges gutzumachen hat – sowohl im kämpferischen als auch im spielerischen Bereich.



