1/2 Oltens Nolan Cattin jubelt, La-Chaux-de-Fonds-Keeper Viktor Oestlund bleibt nur der Frust. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Thurgau steht als erster Playoff-Halbfinalist der Swiss League fest. Die Ostschweizer gewinnen mit 4:0 auch das vierte Spiel gegen den Aufsteiger Chur.

Im Viertelfinal zwischen Olten und La Chaux-de-Fonds gelingt den nach der Qualifikation siebtklassierten Solothurnern die Bestätigung für den Auswärtssieg am Wochenende. Die Mannschaft von Christian Wohlwend führt in der Serie dank des 4:2-Heimsieges mit 3:1.

Der andere von zwei Aufstiegsaspiranten in der Swiss League neben La Chaux-de-Fonds ist in besserer Position. Visp sorgte im Walliser Duell mit Sierre für den ersten Auswärtssieg und liegt in der Serie mit 3:1 in Front. Erst am Mittwoch findet das vierte Spiel zwischen Qualifikationssieger Basel und den GCK Lions statt.

Die fünfte Runde ist für Freitag angesetzt.

