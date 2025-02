In den Playoffs der Swiss League machen die GCK Lions dem Qualifikationssieger Basel das Leben weiter schwer. Die Zürcher gewinnen das dritte Viertelfinalspiel und verkürzen in der Serie auf 1:2.

Serie gegen Basel verkürzt: Victor Backman erlöst die GCK Lions in der Verlängerung. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wie schon am Freitag beim 3:2-Sieg der Basler in Küsnacht fällt die Entscheidung erst in der Verlängerung, diesmal braucht es sogar eine weitere Eisreinigung, ehe Victor Backman in der 17. Minute der zweiten Overtime der Siegtreffer zum 3:2 für den Aussenseiter gelingt. Der Schwede verwandel einen Penalty, der nach einem klaren Foul von Basels Verteidiger Patrick Zubler am finnischen Doppeltorschütze Jarno Kärki fällig wird.

Kärki bringt die GCK Lions zuvor in einer umkämpften Partie zweimal in Führung. Der Basler Ausgleich zum 2:2 fällt erst 69 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit, als das Heimteam mit sechs Stürmern auf dem Eis alles auf eine Karte setzt.

Übrigens: Die Partie in der St. Jakob Arena wurde extra wegen der Super-League-Partie zwischen dem FC Basel und Lausanne – die gegenüber im St. Jakob-Park um 16.30 Uhr angepfiffen wurde – zeitlich vorgelegt. Pech nur, dass der Hockey-Match dann in die doppelte Verlängerung geht. Pünktlich zum Fussball-Anpfiff hat es dann aber doch noch knapp gereicht.

Die weiteren Partien der 3. Runde werden am frühen Sonntagabend ausgetragen.

