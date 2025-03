1/5 Basel gewinnt Spiel 7 gegen Olten und steht im Swiss-League-Final gegen Visp. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Basel gewinnt die Halbfinal-Serie gegen Olten in der Swiss League doch noch. Im entscheidenden Spiel 7 setzt man sich zu Hause dank zweier Powerplay-Tore mit 2:0 durch.

3:1 führten die Basler in der Halbfinalserie, verloren dann aber zwei Partien in Folge deutlich. Im entscheidenden siebten Spiel gegen die Oltner, die in der Qualifikation nur den 7. Platz belegt haben, findet das Team von Trainer Eric Himelfarb zu alter Stärke zurück. Vor allem die Defensive weiss nach 16 Gegentoren in den drei Spielen zuvor wieder zu überzeugen.

Für das lange einzige Tor des Spiels sorgt Langnau-Leihgabe Matthias Rossi. Der 34-jährige Stürmer nutzt in der sechsten Minute eine Überzahlsituation und erzielt den psychologisch wichtigen Treffer für den Gastgeber. Die Teams sind in der Folge bemüht, bloss keine Fehler zu machen. In der 51. Minute kommt Basel zum dritten Powerplay und ist dabei zum zweiten Mal erfolgreich. Jakob Stukel sorgt mit dem 2:0 für ausgelassenen Jubel beim Grossteil der 5137 Fans in der St.-Jakob-Arena.

Damit kommt es im Final zum Duell zwischen Basel und dem Quali-Vierten Visp. Die Basler haben vier der fünf Saisonduelle gewonnen und sind klarer Favorit. Allerdings haben die Walliser in den Playoffs bisher überzeugt und in zwei Serien nur ein Spiel verloren. Während sie seit dem 7. März eine Pause genossen, geht es für Basel fast nahtlos weiter: Bereits am Sonntag findet das erste Spiel der Finalserie statt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos