Sierre steht vor der Meisterkrönung in der Swiss League

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HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
Beendet
0:5
(0:2 | 0:2 | 0:1)
HC Sierre
HC Sierre
Cjunskis 15'
Halbgewachs 16', 28'
Vollmin 31'
Fuhrer 41'
04.04.2026, 21:20 Uhr

Verabschiedung

Herzlichen Dank fürs Mitlesen und euch allen noch eine schöne restliche Osterzeit!

04.04.2026, 21:19 Uhr

Ausblick

Sierre hat am 7. April um 20:00 Uhr zuhause die Chance, die Final-Serie nach fünf Spielen zu beenden und dem HC Ajoie damit eine Ligaqualifikation zu ersparen.

04.04.2026, 21:19 Uhr

Fazit 3. Drittel

Die Wende rückt nach einer kleinen Strafe gegen die Gastgeber zu Beginn des Schlussdrittels in weite Ferne. Fuhrer hat am zweiten Pfosten keine Mühe, um in der 41. Minute in Überzahl auf 0:5 zu stellen und den Neuenburgern den Stecker zu ziehen. La Chaux-de-Fonds hat Minuten später in Überzahl die Möglichkeit, um wenigsten Resultatkosmetik zu betreiben. Es bleibt allerdings auch in Überzahl dabei, dass Giovannini unbezwingbar bleibt. Weil die Messe gelesen ist, sinkt die Intensität und das Spiel bietet kaum Aufreger oder gute Torchancen. Sierre hat eine Hand am Kübel und hat am heutigen Abend ein deutliches Statement gesetzt.

04.04.2026, 21:18 Uhr
Spielende
Spielende

60. Minute: Spielende (0:5).

04.04.2026, 21:15 Uhr

58. Minute

Die Schlussphase der Partie ist angebrochen und es scheint bei dem deutlichen 0:5 zu bleiben.

04.04.2026, 21:14 Uhr

56. Minute

Es geht nichts mehr bei den Neuenburgern. Bleibt es beim Shutout für Giovannini, der ihn sich mit seiner Topleistung mehr als nur verdient hätte?

04.04.2026, 21:09 Uhr

54. Minute

Das Tempo ist draussen und es stellt sich nur noch die Frage, ob die Gastgeber in der Schlussphase noch ein Zeichen für das nächste Spiel setzen.

04.04.2026, 21:06 Uhr

52. Minute

Sierre hat nach diesem Sieg eine Hand am Kübel und wird mit 3:1 in Führung gehen. Somit haben die Walliser drei Matchpucks, um sich zum Meister der Sky Swiss League zu krönen.

04.04.2026, 21:03 Uhr

50. Minute

Es sind nun einige Pfiffe zu hören, nachdem die Hausherren eine Drei-gegen-Eins-Situation sehr schlecht ausgespielt haben. Die Messe ist in der Patinoire des Mélèzes definitiv gelesen.

04.04.2026, 20:59 Uhr

48. Minute

Es ist auch im Powerplay wie verhext für die Neuenburger, die heute bestimmt nicht um fünf Längen schlechter spielen. Die Effizienz lässt aber im ganzen Spiel mehr als nur zu wünschen übrig.

Ajoie drückt die Daumen
Sierre steht vor der Meisterkrönung in der Swiss League

Sierres Offensivpower hat La Chaux-de-Fonds nichts entgegenzusetzen. Die Walliser gewinnen auswärts das vierte Finalspiel gleich mit 5:0 und führen in der Best-of-7-Serie neu mit 3:1.
Publiziert: 04.04.2026 um 21:33 Uhr
|
Aktualisiert: 04.04.2026 um 21:54 Uhr
Chris McSorley steht mit Sierre vor dem Gewinn der Swiss League. (Archiv)
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Ein einziger Sieg trennt Sierre noch vom Meistertitel 2026 in der Swiss League. Durch den 5:0-Auswärtserfolg in La Chaux-de-Fonds bietet sich dem Qualifikationssieger am Dienstag zu Hause in der Patinoire Graben die erste von insgesamt drei Chancen, alles klar zu machen.

Bei einem Titelgewinn der Walliser würde die Liga-Qualifikation ins Wasser fallen – und Playout-Finalverlierer Ajoie zum dritten Mal in fünf Jahren ungeschoren davonkommen. 

Im vierten Playoff-Finalspiel biegt Sierre bereits im Startdrittel dank eines Doppelschlags innert 50 Sekunden auf die Siegesstrasse ein. Zunächst glückt Roberts Cjunskis vor 5225 Fans in der Patinoire des Mélèzes ein Shorthander, bevor dann Jayden Halbgewachs in Überzahl zum 2:0 erhöht. 

Der Kanadier Halbgewachs beendet die Partie letztendlich mit zwei Toren und einem Assist. Zu glänzen wissen im Team von Chris McSorley auch Samuel Asselin mit drei Torvorlagen und Goalie Remo Giovannini mit einem Shutout. 

La Chaux-de-Fonds steht nach vier Partien mit dem Rücken zur Wand. Die Neuenburger kriegen die offensive Power Sierres nicht kontrolliert. Am vergangenen Donnerstag ging die Mannschaft von Teppo Kivelä bereits mit 2:7 unter.

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