Sierre steht vor der Meisterkrönung in der Swiss League

Sierres Offensivpower hat La Chaux-de-Fonds nichts entgegenzusetzen. Die Walliser gewinnen auswärts das vierte Finalspiel gleich mit 5:0 und führen in der Best-of-7-Serie neu mit 3:1.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Ein einziger Sieg trennt Sierre noch vom Meistertitel 2026 in der Swiss League. Durch den 5:0-Auswärtserfolg in La Chaux-de-Fonds bietet sich dem Qualifikationssieger am Dienstag zu Hause in der Patinoire Graben die erste von insgesamt drei Chancen, alles klar zu machen.

Bei einem Titelgewinn der Walliser würde die Liga-Qualifikation ins Wasser fallen – und Playout-Finalverlierer Ajoie zum dritten Mal in fünf Jahren ungeschoren davonkommen.

Im vierten Playoff-Finalspiel biegt Sierre bereits im Startdrittel dank eines Doppelschlags innert 50 Sekunden auf die Siegesstrasse ein. Zunächst glückt Roberts Cjunskis vor 5225 Fans in der Patinoire des Mélèzes ein Shorthander, bevor dann Jayden Halbgewachs in Überzahl zum 2:0 erhöht.

Der Kanadier Halbgewachs beendet die Partie letztendlich mit zwei Toren und einem Assist. Zu glänzen wissen im Team von Chris McSorley auch Samuel Asselin mit drei Torvorlagen und Goalie Remo Giovannini mit einem Shutout.

La Chaux-de-Fonds steht nach vier Partien mit dem Rücken zur Wand. Die Neuenburger kriegen die offensive Power Sierres nicht kontrolliert. Am vergangenen Donnerstag ging die Mannschaft von Teppo Kivelä bereits mit 2:7 unter.