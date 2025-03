1/5 Basel-Sportchef Kevin Schläpfer hatte Heinz Ehlers einst in die Schweiz geholt. Foto: Pascal Muller/freshfocus

«Es ist schon speziell, der Kreis schliesst sich», sagt Basels Sportchef Kevin Schläpfer (55). Er war es, damals als Sportchef von Biel, der den hierzulande unbekannten dänischen Trainer Heinz Ehlers (59) 2007 in die Schweiz geholt hat. «Er wurde uns angeboten. Beim persönlichen Gespräch hat er uns dann durch seine Persönlichkeit überzeugt, ich hatte bei ihm sofort ein gutes Gefühl», erinnert sich Schläpfer zurück.

Es war ein weiser Entscheid für beide Seiten. Ehlers führte Biel 2008 sogleich in die NLA zurück und startete seinerseits eine erfolgreiche Karriere in der Schweiz, die ihn anschliessend auch nach Langenthal, Lausanne, Langnau und zu seinem aktuellen Arbeitgeber Visp geführt hat.

Freundschaft zerbrach auch bei Entlassung nicht

Nicht nur mit Biel, sondern auch mit Langenthal wurde der Däne NLB-Meister, die SCL Tigers führte er 2019 in die Playoffs. Mit Visp greift er zum Abschluss seiner Zeit in der Schweiz nach seinem dritten Meistertitel in der zweithöchsten Liga und vielleicht sogar auch noch dem zweiten Aufstieg. Nach dieser Saison wird Ehlers aus familiären Gründen nach Dänemark zurückkehren, wie er letzte Woche im Interview mit Blick verriet.

Schläpfer und Ehlers verbindet seit den gemeinsamen Bieler Zeiten eine tiefe Freundschaft. Diese zerbrach auch nicht, als Ehlers im April 2009 von Schläpfer entlassen wurde, als in der Ligaqualifikation gegen Lausanne der Abstieg drohte. «Es war das erste Mal, dass ich jemanden entlassen musste, und fiel mir sehr schwer. Aber wir waren in einer Negativspirale, mussten etwas tun. Heinz hatte dafür Verständnis.»

Schläpfers grosser Respekt vor Ehlers

Schläpfer wünscht seinem Kumpel Ehlers nur das Beste, doch ein Sieg im Swiss-League-Final gegen den EHC Basel soll es dann doch nicht sein. «Auch Silber wäre für Heinz ein schöner Abschluss», sagt er mit einem Schmunzeln. Schläpfer hat riesigen Respekt vor Ehlers, weil er weiss, dass dieser ein Mann für die grossen Spiele sei: «Er ist ein hervorragender Analytiker und versteht es, seine Teams optimal einzustellen. Gerade in Playoff-Serien, wo es immer gegen den gleichen Gegner geht, kommt dies zum Tragen.»

Allerdings ist Schläpfer davon überzeugt, dass auch sein eigener Trainer in Basel, Eric Himelfarb (42), ausserordentliche Fähigkeiten besitze. Lernen konnte der Kanada-Schweizer unter anderem von Ehlers, unter dem er zu Aktivzeiten in Biel, Langenthal und bei den SCL Tigers spielte. Deshalb verbindet auch Himelfarb mit Ehlers ein spezielles Verhältnis.

Die Basel-Kritik von Ehlers

Der Swiss-League-Final (best-of-seven) beginnt am 16. März in Basel zu einer ungewöhnlichen Anspielzeit. Um nicht in Konkurrenz mit dem FC Basel treten zu müssen, der um 16.30 Uhr den Kracher gegen YB bestreitet und den Basler Sportfans beide Erlebnisse zu ermöglichen, steigt der erste Final-Akt bereits um 12.30 Uhr.

Holt sich Visp den Meistertitel, kommt es anschliessend zu einer Ligaqualifikation gegen den Verlierer des Playout-Finals Lugano – Ajoie. Setzt sich Basel durch, entfällt diese, da die Nordostschweizer auf einen Aufstiegsantrag verzichtet haben. Dies hatte Ehlers im Interview mit Blick kritisiert, indem er befand, dieser gut geführte Verein müsste doch Aufstiegsambitionen haben.

Schläpfer sagt dazu: «Wir sind nach langer Abstinenz erst das dritte Jahr zurück im Profieishockey und es ist einfach noch zu früh. Der Gesamtapparat, den man für einen Aufstieg hochfahren muss, ist bei uns einfach noch nicht oben. Daher ist es ein Entscheid der Vernunft.» Trotzdem steht für Schläpfer ausser Frage: «Wir sind Sportler von ganzem Herzen und wollen jetzt diesen Pokal holen. Das wäre für uns als Klub eine Riesensache.»

