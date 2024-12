La Chaux-de-Fonds muss wieder einmal als Verlierer vom Eis. Foto: Pascal Muller/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

La Chaux-de-Fonds verliert erstmals nach zuletzt neun Siegen in Folge wieder einmal. Der Leader der Swiss League unterliegt beim HC Thurgau 2:3.

Am Tag, als La Chaux-de-Fonds grünes Licht für einen möglichen Aufstieg in die National League erhielt, musste es einen sportlichen Rückschlag einstecken. Erst 35 Sekunden vor Schluss verkürzten die Neuenburger in Weinfelden auf 2:3 – zu spät für eine Wende.

Mit dem Sieg rückt Thurgau als Dritter bis auf vier Punkte an La Chaux-de-Fonds heran. Dazwischen liegt mit zwei Zählern Rückstand auf den Leader noch der EHC Basel, der mit einem 4:0 in Winterthur zum vierten Sieg in Folge kam.