Der EHC Basel verpasst die erste Chance auf den Einzug in den Final der Swiss League. Foto: ENNIO LEANZA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das fünfte Duell zwischen dem EHC Basel und Olten war das erste, das nicht mit nur einem Tor Unterschied entschieden wurde. Die Gäste aus Olten führten bereits zur ersten Pause 3:0 und gerieten danach nie ernsthaft in Gefahr, den Sieg noch aus der Hand zu geben.

Am Ende verliert Basel 2:5. In der Serie steht es nun 3:2 aus Sicht der Basler. Damit bleibt vorerst offen, wer Visp in den Final folgen wird. Spiel 6 der Serie findet am Dienstag in Olten statt.

