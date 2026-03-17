Visp und Sierre sorgen in der dritten Runde gemeinsam für die ersten Heimsiegen in den diesjährigen Playoff-Halbfinals. Nach ihren 2:1-Führungen in ihren Serien lebt der Walliser Traum von einem Derby-Final.

Bei seinem eigentlichen Arbeitgeber SC Bern konnte sich Noah Fuss bislang nicht nachhaltig festbeissen. Auf sich aufmerksam macht der 24-jährige Stürmer derzeit aber trotzdem. Einfach eine Liga tiefer. Am Sonntag gelang der SCB-Leihgabe für Visp in der 93. Minute das Siegestor zum 3:2-Auswärtstriumph in La Chaux-de-Fonds, was den 1:1-Ausgleich in der Serie sicherstellte. Am Dienstagabend legt Fuss beim erneuten 3:2-Sieg gegen die Neuenburger mit einem Doppelpack durch zwei geschickte Ablenker vor dem Tor nach. Herausragend ist vor allem sein zweiter Treffer zum 3:0, als der Berner in Diensten der Walliser vier Sekunden vor der zweiten Drittelspause zunächst das Bully gewinnt, sich anschliessend vors Tor schleicht und gerade noch rechtzeitig vor der Sirene einschiebt.

Gegen die Visper Powerlinie mit Fuss, dem wirbligen ehemaligen Lugano-Junior Alessandro Lurati und dem aggressiven Joel Marchon (Bruder von SCB-Stürmer Marc Marchon) findet La Chaux-de-Fonds kein Mittel. Durch eine Leistungssteigerung kommen die Neuenburger in der Schlussphase zwar nochmals auf 2:3 heran, auch der Schwede Emil Molin wird noch zum Doppeltorschützen. Doch das Aufbäumen kommt letztlich zu spät. Und so übernimmt Visp in der Serie der beiden einzigen Teams, die in die National League aufsteigen können, die 2:1-Führung.

Walliser führen in der Serie

Quali-Sieger Sierre wird von Olten zunächst auf dem falschen Fuss erwischt. Die beiden Leihgaben Nolan Cattin (Biel) und William Hedlund bringen die Powermäuse mit 2:0 in Führung. Die Unterwalliser sind der Verzweiflung nahe und von den Fans sind Pfiffe zu hören. Schliesslich findet aber Léonardo Fuhrer eine Lücke und auch Arnaud Montandon trifft für die Siderser. Die Wende?

Vorerst nicht, Hedlund gelingt sein zweiter Streich und bringt Olten wieder in Front. Doch auch Montandon schlägt ein zweites Mal zu und schiesst Sierre mit seinem Ausgleich in die Verlängerung. Da sagt sich dann Fuhrer, dass er ebenfalls noch einen Doppelpack beisteuern könnte und entscheidet die Partie mit seinem Treffer zum 4:3 in der 77. Minute. Bereits beim 3:1-Sieg am Sonntag in Olten hatte Fuhrer zwei Tore erzielt. Nach 0:1-Rückstand führen die Walliser gegen die hartnäckigen Solothurner in der Serie jetzt 2:1.

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