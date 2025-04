Fazit 3. Drittel

Obwohl das Heimteam bemüht war, das misslungene Mitteldrittel hinter sich zu lassen und deutlich aufsässiger aus der Kabine kam, waren es weiterhin die Gäste aus dem Jura, die das Spielgeschehen bestimmten. Tatsächlich gingen die Ajoulots nur drei Minuten nach Wiederbeginn erstmals am heutigen Abend in Führung. Nach einer willensstarken Vorerbeit und toller Übersicht von Hazen vollendete Devos mit einem satten Schuss unter den Querbalken zum 3:4 Führungstreffer für Ajoie. Kurz darauf bot sich den Oberwallisern die grosse Möglichkeit auf den Ausgleich und die direkte Antwort, denn dank einer Strafe gegen Sopa durften sie in Überzahl ran. Diese Chance liessen sie jedoch kläglich aus, doch nur kurze Zeit später, bei Fünf gegen Fünf, waren die Hausherren durch Nilsson dann doch erfolgreich und glichen prompt wieder aus. In der Folge beschränkten sich die Visper nur noch auf Verteidigungsarbeit, um sich irgendwie in die Overtime zu retten, während Ajoie klar den Siegtreffer suchte. Dieser gelang aber nicht, und so geht es auch im zweiten Spiel der Serie in die Overtime!