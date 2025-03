Der EHC Visp steht kurz vor dem Titelgewinn in der Swiss League. Nach einem 3:2-Heimsieg gegen Basel führen die Oberwalliser in der Finalserie mit 3:1. Ein weiterer Sieg würde Visp die Option auf den Aufstieg in die National League sichern.

Steht vor dem Titelgewinn in der Swiss League: der EHC Visp. (Archivbild) Foto: Pius Koller

Darum gehts Visp braucht nur noch einen Sieg für den Swiss League Titel

Visp könnte in die National League aufsteigen

Der EHC Visp braucht nur noch einen Sieg, um sich gegen Basel den Titel in der Swiss League zu sichern. Er würde sich damit auch die Option für den Aufstieg wahren.

Visp bestätigt das Break vom Freitag gegen den Qualifikationssieger aus Basel mit einem 3:2-Erfolg zu Hause. Zweimal gehen die Gäste in Führung, zweimal gleichen die Oberwalliser aus. Erst mit dem 3:2 durch Andy Ritz genau zehn Minuten vor Schluss liegt man erstmals in Front – und bleibt es bis zum Schluss. Damit führt Visp in der Serie auf Best-of-Seven-Serie mit 3:1 Siegen.

Bereits am Dienstag hat Visp nun die Möglichkeit, mit einem weiteren Auswärtssieg in Basel den Titel in der zweithöchsten Klasse perfekt zu machen. Danach hätte es zwei weitere Chancen. Vor allem würde ein solcher Sieg sicherstellen, dass die Ligaqualifikation um den Verbleib respektive Aufstieg in die National League stattfinden würde. Nur Visp ist von den Playoff-Finalisten aufstiegsberechtigt und würde sich dort mit dem Verlierer des Playout-Finals zwischen Lugano und Ajoie messen.

In der Qualifikation hatte Visp einige Mühe und wurde nur Vierter, in den Playoffs dreht das Team von Coach Heinz Ehlers aber mächtig auf. 4:1 im Viertelfinal im Derby gegen Sierre, 4:0 im Halbfinal gegen Thurgau und nun eine 3:1-Führung gegen Basel. Dabei punktet man vor allem mit der Defensive: In 13 Partien musste man nur 15 Gegentore einstecken.

