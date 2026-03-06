Olten qualifiziert sich in der Swiss League als erstes Team für die Playoff-Halbfinals. Mit dem 2:1-Auswärtserfolg im Thurgau holen sie sich den nötigen vierten Sieg.
Das in der Qualifikation als Siebter enttäuschende Olten macht gleich bei erster Gelegenheit den Sack zu und schaltet den Zweiten Thurgau mit 4:1 Siegen aus. Guillaume Asselin im ersten und Fadri Riatsch mit seinem ersten Playofftor im zweiten Drittel bringen die Gäste in Weinfelden 2:0 in Führung, Thurgau kann in der Schlussphase nur noch verkürzen.
Die einzigen zwei aufstiegsberechtigten Teams La Chaux-de-Fonds und Visp verschaffen sich mit 6:3-Heimsiegen zwei Matchpucks für den Halbfinaleinzug. Die Neuenburger reagieren auf die 2:7-Klatsche am Dienstag in Chur und zwei Niederlagen in Folge. Visp gewinnt gegen Basel auch sein drittes Spiel zu Hause im Wallis. In dieser Serie gab es bisher lauter Heimsiege.
Sierre gewinnt gegen die GCK Lions mit 4.3 nach verlängerung und entscheidet die Serie ebenfalls mit 3:1 Siegen. Damit stehen zwei der vier Halbfinalisten fest.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Basel
50
28
91
7
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
50
-130
25