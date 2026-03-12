Der zweifache Schweizer Meister und WM-Silbermedaillengewinner Luca Cunti hängt die Schlittschuhe und den Stock an den berühmten Nagel.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Luca Cunti beendet mit 36 Jahren seine Karriere als Eishockeyspieler und wird Profitrainer der U12 der GCK Lions. Der Center stand in der NLA respektive National League für die SCL Tigers, die ZSC Lions, Kloten, Lugano und Biel auf dem Eis.

Während seiner Zeit beim ZSC (2011 bis 2017) wurde Cunti 2012 und 2014 jeweils Schweizer Meister. Dazu gehörte er zum Nati-Team, das 2013 in Stockholm sensationell WM-Silber gewann.

Auf die Saison 2025/26 hin kehrte er nach sechs Jahren in Biel in die Organisation der ZSC Lions zurück und bestritt in der Swiss League für die GCK Lions 34 Partien in der Regular Season (21 Skorerpunkte) und deren fünf in den Playoffs (sechs Skorerpunkte). Dazu half er auch noch zweimal beim ZSC in der NL-Qualifikation aus (einen Skorerpunkt).

«Ich freue mich, dass Luca der Lions-Organisation erhalten bleibt und nun als Trainer seine Spuren hinterlassen möchte», sagt Sportchef Edgar Salis.

