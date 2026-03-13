Wechsel im Langnauer Trainer-Staff für nächste Saison

Bei den SCL Tigers gibt es einige Rochaden im Trainerteam. Pär Arlbrandt und Jukka Varmanen gehen, Tobias Thermell kommt.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Dass Pär Arlbrandt (43) nach dieser Saison die SCL Tigers verlässt, war bekannt. Sein Job, den der Schwede im Dezember angetreten ist, war bis Saisonende befristet. Er ist aber nicht der Einzige aus dem Coaching Staff, der den Verein verlässt: Auch Assistenztrainer Jukka Varmanen (46) geht auf eigenen Wunsch.

Der Finne war seit 2022 bei den Tigers und prägte die letzten Jahre zusammen mit Thierry Paterlini. «Er ist nicht nur ein hervorragender Coach, sondern auch menschlich eine grosse Bereicherung und wird immer Teil der Tigers-Familie bleiben», sagt Pascal Müller, Leiter Sport bei den Tigers. Die Menschlichkeit hat auch Varmanen gespürt: «Die Organisation ist sehr professionell, gleichzeitig aber immer menschlich und empathisch. Ich werde diese Zeit und die Menschen hier immer in meinem Herzen tragen und bin sehr stolz, Teil dieser Entwicklung gewesen zu sein.»

Neuer Assistent aus Schweden

Die Langnauer, die die Play-Ins knapp verpasst haben, geben im Trainerteam aber auch einen Neuzugang bekannt. Tobias Thermell (49) hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Der Schwede bringt «ein modernes, spielorientiertes Coachingprofil» mit, wie der Klub schreibt: «Er gilt zudem als sehr guter Kommunikator. Seine starke soziale Kompetenz sowie die Fähigkeit, harte Arbeit mit einer positiven Teamatmosphäre zu verbinden, wird besonders geschätzt.» Thermell war in den letzten vier Saisons Assistent beim schwedischen Klub Örebro.

