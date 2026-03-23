Aeschlimann pariert mirakulös im Liegen gegen Tatar
HCD-Keeper Sandro Aeschlimann lässt die Zuger verzweifeln und verhilft den Davosern mit seinem Shutout zum zweiten Sieg in dieser Viertelfinal-Serie.
Publiziert: vor 38 Minuten
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