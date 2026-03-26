ZSC bodigt Lugano klar Malgin-Magie vor Sigrists 4:0

Im dritten Spiel der Viertelfinalserie zwischen Zürich und Lugano zeigt der Doppelmeister seine bislang stärkste Leistung. Das Highlight ist der letze Treffer, wobei Denis Malgin seinen Gegner schwindlig spielt und überragend auf Justin Sigirst auflegt.