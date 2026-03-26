Im dritten Spiel der Viertelfinalserie zwischen Zürich und Lugano zeigt der Doppelmeister seine bislang stärkste Leistung. Das Highlight ist der letze Treffer, wobei Denis Malgin seinen Gegner schwindlig spielt und überragend auf Justin Sigirst auflegt.
Publiziert: vor 40 Minuten
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