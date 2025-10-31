DE
FR
Abonnieren

Zgraggen nach Ambri-Sieg
«Wir brauchen alle Punkte, die wir kriegen»

Ambris Jesse Zgraggen spricht nach dem Sieg gegen Ajoie über den Trainerwechsel und die Leistungen in den vergangenen Spielen.
Publiziert: 31.10.2025 um vor 38 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen