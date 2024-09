ZSC-Rohrer sorgt mit Super-Solo für die grosse Show

Marcel Allemann Reporter Eishockey

So cool wie er trifft, lässt sich Vinzenz Rohrer nach seinem Wundertor von seinen Teamkollegen abklatschen. Foto: keystone-sda.ch

Die Partie zwischen den ZSC Lions und den bissigen SCL Tigers plätschert so vor sich hin – Tore wollen keine fallen. Da hat der am 9. September gerade mal 20 Jahre alt gewordene Vinzenz Rohrer in der 31. Minute die Faxen offensichtlich dicke.

Der Österreicher mit Schweizer Lizenz schnappt sich den Puck, startet aus dem eigenen Drittel zum grossen Sololauf. Unwiderstehlich umkurvt er die Langnauer, als wären diese Slalomstangen und er Ski-Ass Marcel Hirscher zu dessen besten Zeiten. Zum Schluss feuert Rohrer den Puck unhaltbar für Langnau-Goalie Stéphane Charlin auch noch unters Lattenkreuz. Es ist das wichtige 1:0 und bleibt bis zum Ende das einzige Tor des Meisters, der ziemlich liederlich mit seinen Chancen umgeht, aber trotzdem die Tabellenführung übernimmt.

1:01 Rohrer im Interview: «So ein Tor ist für mich nicht normal»

Für Youngster Rohrer, der schon im letzten Jahr zum Publikumsliebling in der Swiss Life Arena avancierte, ist es bereits der vierte Saisontreffer. Er ist derzeit der auffälligste Spieler der ZSC Lions. Macht der Vorarlberger so weiter, werden ihn die ZSC-Fans möglicherweise nicht mehr allzu lange geniessen können. Der Vertrag des Stürmers in Zürich läuft Ende Saison aus – und bei den Montreal Canadiens, die ihn 2022 in der dritten Runde gedraftet haben, wird man seine beeindruckende Entwicklung zweifellos mit viel Interesse verfolgen.