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Wohlwend über Sieg gegen SCB
«Jeder hat gesehen, dass es Rappi mehr wollte»

Die Lakers sichern sich mit einem 4:0-Sieg das letzte Playoff-Ticket und ziehen mit Gesamtscore 6:1 ins Viertelfinale ein.
Publiziert: vor 36 Minuten
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SC Rapperswil-Jona Lakers
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