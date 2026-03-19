DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Wohlwend über Rappi in der Highlight-Show
Wohlwend über Sieg gegen SCB
«Jeder hat gesehen, dass es Rappi mehr wollte»
Die Lakers sichern sich mit einem 4:0-Sieg das letzte Playoff-Ticket und ziehen mit Gesamtscore 6:1 ins Viertelfinale ein.
Publiziert: vor 36 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
SC Rapperswil-Jona Lakers
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen