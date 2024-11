Derzeit läuft in der Schweiz die Handball-EM der Frauen. Dies scheint auch Hockey-Stürmer Matteo Romanenghi zu inspirieren. Der Spieler von Ajoie sorgt für ein Kuriosum.

Will der Handballer werden?

Die Spieler von Ajoie können nicht glauben, dass sie auf diese Weise ein Gegentor kassieren. Foto: keystone-sda.ch

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Es ist eine unfassbare Szene, die sich in der 6. Minute des Spiels Servette – Ajoie ereignet. Da schiesst Genfs Marc-Antoine Pouliot aufs Tor der Jurassier und verursacht bei Ajoies Goalie Benjamin Conz einen Abpraller. Vor dem Gehäuse kommt mit vollem Tempo Ajoie-Stürmer Matteo Romanenghi angebraust und haut den Puck doch tatsächlich mit voller Wucht mit der Hand ins eigene Tor. Wie ein Handballer auf Kufen.

Romanenghi kann nicht fassen, war er da getan hat. Und gleich geht es auch Pouliot, dem das Tor offiziell gutgeschrieben wird, da es im Eishockey statistisch keine Eigentore gibt. Der Kanadier mit Schweizer Pass ist 39 und hat in der National League schon über 160 Tore geschossen. Ein solches war aber mit Bestimmtheit noch nicht dabei.

Ajoie setzt jedoch alles daran, seinen Teamkollegen zu rehabilitieren, zeigt einen starken Match und geht mit 3:1 in Führung. Doch in der Schlussphase reagiert Servette und kommt in der Verlängerung doch noch zu einem 4:3-Sieg.