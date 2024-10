Das Spiel zwischen Genf-Servette und den SCL Tigers wird verschoben. Grund dafür ist ein Zwischenfall in der Stromversorgung in der Calvinstadt.

Zu solchen Duellen kommt es heute Abend nicht: Das Spiel zwischen Genf und Langnau muss verschoben werden. Foto: Freshfocus

Nicolas Horni Sportredaktor

Am Montagabend um 19.45 Uhr hätte Genf die SCL Tigers im heimischen Les Vernets empfangen sollen. Doch daraus wird nichts. Wegen eines Zwischenfalls in der Stromversorgung wird das Spiel verschoben. Servette sei für diese Situation nicht verantwortlich, lässt sich der Klub auf der Vereinswebsite zitieren.

«Glücklicherweise handelt es sich nur um Sachschäden, und es sind keine Menschenleben in Gefahr. Die Teams der Eissporthalle arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu lösen», schreibt Servette am Montag auf seiner Website. Das Derby gegen Lausanne von kommendem Mittwoch soll nicht in Gefahr sein. Wann die Partie gegen die Tigers nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt, die bereits verkauften Tickets behalten aber ihre Gültigkeit.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos