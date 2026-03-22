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Waidacher macht einen Salto
Sklenicka lässt mit Monster-Check die Menge toben

Sklenicka lässt Waidacher auflaufen und nimmt ihn huckepack. Die Fans in Zug feiern die Akton.
Publiziert: 22:19 Uhr
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