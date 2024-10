Kandidat 1: Yves Breitenmoser (34) aus Sonnental SG. Foto: Blick-Leserreporter 1/12

Die Resonanz war überwältigend: 35 Talente haben sich nach dem Blick-Aufruf mit viel Einfallsreichtum daran gemacht, eine Szene aus der letzten Saison, als es bei der Partie Zug – ZSC Lions im Schlussdrittel drunter und drüber ging, zu kommentieren. Und ihre kreativen Videos bei uns eingeschickt.

Einen Grossteil der Teilnehmer mussten wir jedoch leider bereits aussortieren, denn wir können nur die Top 10 in die zweite Casting-Runde mitnehmen. Diese Auswahl haben die Redaktionen von Blick und MySports gemeinsam vorgenommen – es setzte teilweise harte Diskussionen ab, und bei einigen Kandidaten fiel es uns besonders schwer, sie nicht auf die weitere Reise mitzunehmen.

In der zweiten Casting-Runde bist nun du am Zug. Wähle deinen Favoriten und gib ihm deine Stimme im Voting, das bis zum 21. Oktober läuft. Mit deiner Wahl bestimmst du gemeinsam mit der Fachjury die Top 5 und entscheidest mit, wer es in die Halbfinals schafft. Diese werden dann am 30. Oktober ins MySports-Studio nach Erlenbach ZH eingeladen und treten dort vor der Jury auf. Die Jury bestimmt anschliessend die beiden Finalisten.

Final mit SCB – HCD

Die beiden Finalisten werden am 22. November im Rahmen der National-League-Runde zu einem entscheidenden Duell eingeladen. Will heissen: Sie kommentieren jeweils in der eigenen TV-Box im MySports-Studio in Erlenbach den Knüller Bern – Davos (Blick-Live-Spiel) auf ihrer eigenen Tonspur. In einer Kombination zwischen Jury-Entscheid und Online-Voting entscheidet sich anschliessend, wer die neue Hockeystimme wird und in einem ersten Schritt als freier Mitarbeiter für MySports im Einsatz stehen wird. In der MySports-Livesendung vom 29. November wird der Gewinner im Studio präsentiert.

Wird es das Talent sein, dem du jetzt die Stimme gibst, um in die Halbfinals zu kommen? Schau dir die Videos an und entscheide, welcher Kommentator dir am besten gefällt.

Yves Breitenmoser

3:18 MySports-Kommentatoren-Casting: Yves Breitenmoser möchte mit diesem Kommentar deine Stimme

Christoph Fischer

3:20 MySports-Kommentatoren-Casting: Christoph Fischer möchte mit diesem Kommentar deine Stimme

Matthias Fuchser

3:14 MySports-Kommentatoren-Casting: Matthias Fuchser möchte mit diesem Kommentar deine Stimme

Martin Hürlimann

3:11 MySports-Kommentatoren-Casting: Martin Hürlimann möchte mit diesem Kommentar deine Stimme

Yannick Julen

3:15 MySports-Kommentatoren-Casting: Yannick Julen möchte mit diesem Kommentar deine Stimme

Nic Luchsinger

3:16 MySports-Kommentatoren-Casting: Nic Luchsinger möchte mit diesem Kommentar deine Stimme

Alex Müller

3:17 MySports-Kommentatoren-Casting: Alex Müller möchte mit diesem Kommentar deine Stimme

Steven Oeschger

3:14 MySports-Kommentatoren-Casting: Steven Oeschger möchte mit diesem Kommentar deine Stimme

Erik Schegg

3:14 MySports-Kommentatoren-Casting: Erik Schegg möchte mit diesem Kommentar deine Stimme

Niclas Zettergren

3:16 MySports-Kommentatoren-Casting: Niclas Zettergren möchte mit diesem Kommentar deine Stimme