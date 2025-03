Visp im Playoff-Final

Visp gewinnt das vierte Spiel des Swiss-League-Halbfinals gegen Thurgau mit 3:0 und zieht in die Final-Serie ein. Damit ist klar, dass die National-League-Teams Lugano und Ajoie noch nicht in die Ferien dürfen.

Der EHC Visp – hier Noah Fuss – steht im Final der Swiss League. Foto: Pascal Muller/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Oberwallis träumt man, in Lugano und im Jura dürfte man dafür ein wenig zittern. Der EHC Visp, der in der Qualifikation über weiter Strecken nicht überzeugen konnte, zog auf schnellstem Weg in den Final der Swiss League ein. Die vierte Partie der Best-of-7-Serie gegen Thurgau gewann das Team des dänischen Trainers Heinz Ehlers am Freitagabend 3:0. Jorden Gähler und Stefan Mäder sorgten mit zwei Toren im Mitteldrittel für eine Vorentscheidung.

Da Visp als einziges verbliebenes Team aufstiegsberechtigt ist, steht damit auch fest, dass das Abstiegs-Playoff zwischen dem Dreizehnten (Lugano) und Vierzehnten (Ajoie) stattfinden wird. Der Verlierer müsste in einer Ligaqualifikation gegen Visp um den letzten Platz in der National League stechen, falls die Walliser auch den Final gewinnen.

Der Gegner dort ist noch offen. Qualifikationssieger Basel schaffts im vierten Spiel gegen Olten dank eines Tors in der 60. Minuten in die Overtime und gewinnt dort 5:4. In der Serie führt Basel damit 3:1.

