Das Horrorkabinett von Ambri-Verteidiger Tim Heed
0:18
«Er tut mir fast schon leid»:Das Horrorkabinett von Ambris Tim Heed

Vier Gegentore verursacht
Ambri-Heed erlebt gegen den ZSC einen miserablen Abend

Ambri-Piotta verliert gegen die ZSC Lions mit 2:5. Besonders bitter ist der Abend für Tim Heed, der gleich bei vier Gegentoren keine gute Figur abgibt.
Publiziert: 22:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
1/2
Ambri-Verteidiger Tim Heed (r.) erlebt gegen die ZSC Lions einen rabenschwarzen Abend.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_378.JPG
Marcel AllemannReporter Eishockey

Für gewöhnlich ist Ambri-Verteidiger Tim Heed einer der besten seines Fachs. Doch an diesem Freitagabend sorgt der Schwede für eine wahre Pleiten-, Pech- und Pannen-Show.

Mit 2:5 verliert Ambri gegen die ZSC Lions, die Tessiner müssen damit zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Eis. Am Ursprung der Niederlage steht Tim Heed, der einen gebrauchten Freitagabend erlebt.

Beim 0:1 kommt ein Zuspiel von ihm nicht an – Denis Malgin profitiert. Das 1:2 verursacht Heed durch einen blinden Pass, der bei Jesper Frödén landet. Und beim vorentscheidenen 2:4 landet ein Zuspiel von Heed am Rücken von Manix Landry, erneut kann Malgin profitieren, der sich den Puck schnappt.

Doch das ist noch nicht alles: Beim 2:5 verliert Heed den Puck als letzter Mann an Pontus Aberg. Viel mehr Pech geht nicht – für Tim Heed kann es nur besser werden!

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
5
15
15
2
Lausanne HC
Lausanne HC
5
19
12
3
ZSC Lions
ZSC Lions
5
11
12
4
EV Zug
EV Zug
5
5
11
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
5
-7
10
6
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
5
1
9
7
SCL Tigers
SCL Tigers
5
-2
8
8
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
5
1
7
9
SC Bern
SC Bern
4
-1
5
10
HC Lugano
HC Lugano
5
-5
5
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
5
-8
3
12
EHC Kloten
EHC Kloten
5
-6
3
13
EHC Biel
EHC Biel
4
-7
2
14
HC Ajoie
HC Ajoie
5
-16
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
